В Гидрометцентре предупредили об опасности паводков в Краснодарском крае

В ближайшие выходные уровень воды в реках от Анапы до Магри может подняться до неблагоприятных отметок из-за сильных дождей на побережье Краснодарского края. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Осадки будут на юге, связанные с влиянием южного циклона, который идет со стороны Средиземного моря. В Крыму и в районе Сочи будут дожди. На реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок», — сказала она агентству.

Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждались дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году и меры по обеспечению информационной безопасности в сфере связи и массовых коммуникаций.

Эксперты Пермского Политеха прогнозируют, что в ближайшие годы европейская часть России будет сталкиваться с еще более теплыми декабрями и редким устойчивым снежным покровом. В Арктике усилится деградация вечной мерзлоты, что несет риски для инфраструктуры, на Урале и в Сибири холодные зимы будут сокращаться, а периоды −20 °C станут короче. При этом количество осадков увеличится, что повысит риски паводков.

