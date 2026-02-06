Лыжница Степанова: эта Олимпиада не для нас

Лыжница Степанова о пропуске Игр: эта Олимпиада не для нас

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале заявила, что не сожалеет из-за пропуска Игр 2026 года.

«У меня нет сожалений. В неравных условиях, с проверками и ограничениями — эта Олимпиада не для нас. Игры я смотреть буду. Чтобы найти слабые места соперниц», — написала Степанова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

