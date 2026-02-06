Врач перечислила первые симптомы норовируса у взрослых и детей

Норовирусная инфекция начинается внезапно и сопровождается выраженными симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила РИА Новости заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии «Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова» Наталья Ивентьева.

«К типичным проявлениям болезни относятся многократная рвота, иногда без предшествующей тошноты, жидкий стул до 50 раз в сутки, схваткообразная боль в животе, урчание, вздутие, диарея без примеси крови, умеренное повышение температуры до 38 градусов, головокружение, озноб и мышечная слабость», — сказала Ивентьева.

По ее словам, у взрослых заболевание протекает в более легкой, чем у детей, форме. При этом взрослые остаются заразными до двух недель. У детей инфекция развивается быстрее и протекает тяжелее.

Ивентьева рассказала, что болезнь начинается резко — с частой рвоты, отказа от пищи и высокой температуры. Первые симптомы появляются через 12–24 часа после заражения. Врач рекомендовала родителям внимательно следить за состоянием ребенка, в том числе за количеством мочеиспусканий и состоянием слизистых, поскольку эти признаки могут указывать на обезвоживание. При выраженной слабости, редком мочеиспускании или апатии необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. При своевременном и правильном лечении дети, как правило, выздоравливают в течение трех–пяти дней без последствий, добавила врач.

В январе врач-эпидемиолог Анна Мартынова сообщила, что заражению норовирусной инфекцией, которая представляет собой острое заболевание ЖКТ, подвержены все возрастные группы населения. На предметах обихода, с которыми контактировал носитель, вирус может жить до 28 дней – в течение всего этого времени он представляет опасность для людей.

Ранее Роспотребнадзор выявил норовирус у отравившихся детей в гостинице в Сочи.