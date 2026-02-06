Размер шрифта
Константин Эрнст раскрыл, как может обходиться без отпуска

Продюсер Эрнст заявил, что отдыхает, меняя жанры работы

Продюсер, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст раскрыл, как может обходиться без отпуска. Его цитирует kp.ru.

Журналист спросил Эрнста, не хочет ли тот уйти в полугодовой отпуск, чтобы как следует отдохнуть на фоне празднования 65-летия.

«Честно говоря, подозреваю, через неделю я начну волноваться, что я в этом отпуске делаю. Вообще я отдыхаю, меняя тематику работы», — признался он.

По словам Эрнста, телевидение дает ему возможность заниматься всеми жанрами и переключаться между новостями, кино, музыкой, документальными проектами и прочим.

Также Эрнст рассказал, сможет ли интернет заменить телевидение. Эрнст считает, что интернет не способен полностью заменить традиционные медиа, которые будут развиваться одновременно с новыми платформами.

Ранее жена Эрнста поделилась редкими фото с мужем в день его 65-летия.
 
