Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Продюсер, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст раскрыл, как может обходиться без отпуска. Его цитирует kp.ru.

Журналист спросил Эрнста, не хочет ли тот уйти в полугодовой отпуск, чтобы как следует отдохнуть на фоне празднования 65-летия.

«Честно говоря, подозреваю, через неделю я начну волноваться, что я в этом отпуске делаю. Вообще я отдыхаю, меняя тематику работы», — признался он.

По словам Эрнста, телевидение дает ему возможность заниматься всеми жанрами и переключаться между новостями, кино, музыкой, документальными проектами и прочим.

Также Эрнст рассказал, сможет ли интернет заменить телевидение. Эрнст считает, что интернет не способен полностью заменить традиционные медиа, которые будут развиваться одновременно с новыми платформами.

Ранее жена Эрнста поделилась редкими фото с мужем в день его 65-летия.