Политолог объяснил, почему Мерц за неделю передумал относительно диалога с Россией

Политолог Федоров: Мерц заявлением о диалоге с Россией мог послать Москве сигнал
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заговорил о возможности диалога с Россией, поскольку Европа осознала необходимость такого шага на фоне переговоров по Украине в Абу-Даби. Это может быть политическим сигналом Москве со стороны Берлина. Об этом «Газете.Ru» заявил старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Владислав Федоров.

«Вероятно, переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби дали ему понять, что пришло время включиться в переговоры с Россией, потому что если Германия и другие страны Европы не включатся в эти переговоры, то судьбу Украины решат без участия Евросоюза и Германии в частности», — подчеркнул он.

Федоров не исключил, что в ходе переговоров в Абу-Даби произошли «явные подвижки», поэтому в Европе и начали говорить о диалоге с Москвой.

По словам политолога, канцлер Германии заявлением о готовности ЕС к переговорам с Россией «дает сигнал, что все-таки мы хотим с вами поработать тоже».

29 января Мерц выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Однако 6 февраля канцлер ФРГ уже выразил готовность к переговорам с Россией.

Ранее СМИ сообщили о планах Мерца встретиться с Трампом.
 
