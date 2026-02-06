США лидируют в командном турнире фигуристов

Сборная США лидирует после первого дня командного турнира фигуристов.

В ритм-танце победу первое место заняла пара из США Мэдисон Чок/Эван Бэйтс. В короткой программе в соревнованиях спортивных пар лидерами стали Рику Миура/Риюти Кихара из Японии. Японка Каори Сакамото выиграла короткую программу у женщин.

В турнирной таблице США идут первыми, набрав 25 очков, Япония занимает второе место (23). Замыкает тройку Италия (22).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

