В МИД РФ назвали фейком «заявление Захаровой» по делу Эпштейна

В министерстве иностранных дел РФ заявили о попытках западной пропаганды вовлечь Россию и иные страны, не имеющие отношения к делу Эпштейна, в разгорающийся вокруг него скандал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данное заявление прозвучало в связи с распространением в сети сгенерированного видеоролика, в котором представитель МИД Мария Захарова якобы утверждает на брифинге, что Россия не признает никаких документов, связанных с делом Эпштейна.

«Цель манипуляции очевидна — создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся. На деле же все с точностью до наоборот. Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность», – подчеркнули в министерстве.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. В ходе расследования было установлено, что возраст самой юной из них составлял всего 14 лет. В августе 2019 года финансиста обнаружили в полубессознательном состоянии в тюремной камере, и, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

