В Александровской больнице части тел умерших пациентов на заказ отсекали для покупателей

Mash: в Петербурге подозреваемый в покупке тел умерших лично выбирал их в морге
Telegram-канал «Mash на Мойке»/AnabiosS

Руководитель компании по подготовке танатопрактиков выбирал «понравившиеся» тела умерших в морге Александровской больницы, части тел отсекали на заказ. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Невостребованные тела в морге Александровской больницы должны были кремировать, но продавали их «на заказ» для компании, занимающейся обучением танатопрактиков.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», подозреваемый в покупке тел 37-летний бизнесмен Андрей М. мог беспрепятственно приходить в морг и выбирать «образцы». Части тел санитары отсекали по просьбе клиента. Кроме того, в отделение водили слушателей курсов компании.

Схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов раскрыли сотрудники МВД, задержаны заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой фирмы. Медик получал от «клиента» не менее 500 тысяч рублей в месяц за продажу органов и тканей. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее органы из морга Александровской больницы поставляли в школу анатомии.
 
