Пилоты перепутали рулежную дорожку с взлетно-посадочную полосой и напугали пассажиров

В Бельгии самолет Scandinavian Airlines едва не взлетел с рулежной дорожки

Пассажиры рейса авиакомпании Scandinavian Airlines сообщили о «пугающем» инциденте после того, как самолет был вынужден экстренно прервать взлет в аэропорту Брюсселя. По предварительным данным, экипаж принял рулежную дорожку за взлетно-посадочную полосу, пишет Daily Mail.

По данным СМИ, лайнер начал разгон по рулежной дорожке — поверхности, предназначенной для движения самолетов на земле. Самолет достиг скорости около 200 км/ч, прежде чем экипаж резко прекратил взлет.

В результате экстренного торможения самолет частично выехал на травяную зону, при этом тормоза перегрелись. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Один из пассажиров, Саймон Мандегард, рассказал, что аэропорт в тот вечер работал в условиях сильного давления из-за снегопада и задержек рейсов. По его словам, самолет начал ускоряться как при обычном взлете, однако вскоре стало очевидно, что ситуация выходит из-под контроля.

«Пилот резко затормозил, и вся кабина почувствовала силу торможения. Было видно, как мало оставалось пространства», — отметил мужчина, назвав произошедшее «крайне напряженным моментом».

Экстренные службы прибыли на место оперативно. По словам пассажира, командир воздушного судна сообщил, что за 28 лет полетов он никогда не сталкивался с подобной ситуацией, что может указывать на недопонимание между экипажем и диспетчерской службой.

Авиакомпания SAS подтвердила факт «нерегулярной ситуации» и сообщила, что пассажиры были эвакуированы из самолета незадолго до полуночи. Им предложили альтернативные рейсы в пункт назначения.

«Безопасность — наш абсолютный приоритет. Мы проводим тщательное внутреннее расследование совместно с местными властями, чтобы установить точную последовательность событий», — говорится в сообщении.

Ранее самолет с 225 пассажирами на борту экстренно сел в Индии.