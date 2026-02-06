Размер шрифта
Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля

Похороны экс-главкома ВМФ РФ Куроедова пройдут в Москве 10 февраля
Сергей Субботин/РИА Новости

Прощание с адмиралом флота Владимиром Куроедовым, занимавшим пост главнокомандующего ВМФ РФ, состоится в Москве 10 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Клуба адмиралов.

Церемония похорон Куроедова пройдет на Троекуровском кладбище, в Большом зале. Начало траурной церемонии запланировано на 13:30.

Сообщение о кончине Куроедова появилось накануне. Причиной смерти 82-летнего адмирала стала продолжительная и тяжелая болезнь. Куроедов являлся членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук и известен как автор многочисленных работ по военно-научной и военно-политической тематике.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, в 1967 году Владимир Иванович завершил обучение на штурманском факультете Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Его карьерный путь к посту главкома ВМФ начался с должности командира боевой части на сторожевом корабле.

Куроедов успешно окончил Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза А.А. Гречко, а также с отличием и золотой медалью завершил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил имени Ворошилова. В 1989 году, после окончания академии Генштаба, ему было присвоено звание контр-адмирала, а в 2000 году – адмирала.

Куроедов руководил Главным командованием Военно-морского флота России с 1997 по 2005 годы.

В 2000 году, после гибели атомной подводной лодки «Курск», Куроедов подал прошение об отставке, которое однако было отклонено президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о смерти бывшего тренера сборных команд России Владимира Камельзона.
 
