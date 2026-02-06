Могила Леонтенко расположилась рядом с могилой Баталова

Могила цирковой артистки Гитаны Леонтенко расположилась рядом с могилой ее мужа — народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом пишет aif.ru.

Вдову Баталова проводили в последний путь в храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище. Венки на траурную церемонию прислали Союз кинематографистов России и Андрей Малахов, в передаче которого впервые рассказали о том, что наследство Баталова может уйти из семьи.

На церемонии прощания присутствовали сводные сестры — дочери от двух браков Баталова Надежда и Мария. По свидетельству очевидцев, они спокойно разговаривали. Представляющая интересы семьи адвокат Татьяна Кириенко в беседе с журналистами уточнила, что большая часть наследства актера уже принадлежит Марии, а во владение всем остальным она вступит в установленный законом срок после кончины матери. Разбирательств между двумя сестрами не ожидается — Надежда с Леонтенко кровными узами не связана.

Леонтенко родилась в 1935 году. В 1944-м она начала выступать в цирке, была танцовщицей на лошади. Леонтенко также снималась в фильмах. Среди них: «В городе С.» и «Старый знакомый». После рождения дочки Марии Гитана Аркадьевна завершила активную цирковую карьеру.

В 1963 году Леонтенко вышла замуж за Баталова, с которым прожила 54 года. Его не стало в 2017 году на 89-м году жизни, Леонтенко — накануне в возрасте 90 лет.

В 2025 году Леонтенко рассказала о потере зрения из-за мошенников.