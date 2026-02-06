Размер шрифта
Председатель ОБСЕ сделал музыкальный подарок Лаврову

Захарова: Лавров получил от от председателя ОБСЕ Кассиса музыкальную шкатулку
Александр Кряжев/РИА Новости

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис во время своего визита в Москву подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского. Об этом рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

По словам Захаровой, это стало напоминанием о том, что 15 января 1890 года в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра прошла премьера балета «Спящая красавица», когда в основу выступления легла европейская сказка XVII века.

Во время вручения Кассис сказал Лаврову, что шкатулка служит напоминанием о том, что Россия является частью Европы.

В ответ глава российского МИД подарил Кассису шкатулку с изображением Кремля, «чтобы помнили, что Россия — это часть истории».

5 февраля председатель ОБСЕ вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу прибыли в Москву сразу после визита на Украине. Сообщалось, что Лавров в ходе встречи заострит внимание на противодействии неонацизму, борьбе с фальсификацией истории и цензурой в медиа.

Ранее Лавров назвал ОБСЕ «русофобским инструментом».
 
