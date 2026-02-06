Размер шрифта
Общество

Россиянку депортировали из Таиланда из-за незаконного хобби

Российская туристка, попавшаяся на мелких кражах, угодила в тайскую тюрьму
mickeykwang/Shutterstock/FOTODOM

Россиянки ради адреналина воровали из магазинов на Пхукете. Одна попала в тюрьму и потеряла почти 2 млн рублей. Об этом пишет TourDom.ru.

По словам источника, две туристки, 40-летняя женщина с сыном-подростком и 60-летняя пенсионерка с внучкой, приехали на остров в декабре 2025 года. До этого соотечественницы отдыхали на Шри-Ланке, где развлекались, совершая в магазинах мелкие кражи. Как сообщается, женщины не испытывали недостатка в деньгах — на карте у одной из них лежали 500 тыс. рублей.

Старшую из воровок сразу поймали в лавке. Женщине удалось откупиться, а ее сообщница попалась после кражи во втором магазине и оказалась за решеткой, оставив сына одного в незнакомой стране. О ситуации стало известно турагенту, отцу мальчика и сожителю матери, которым местные обещали решить вопрос за 800 тыс. бат (около 1,9 млн рублей) наличными. Родные перевели им деньги, но посредники пропали, никак не повлияв на ситуацию.

Нарушительнице назначили штраф в размере 20 тыс. бат. Кроме того, суд принял решение о ее депортации. Женщину отправили в Бангкок с сопровождением за 120 тыс. рублей. Чтобы ускорить процедуру ей пришлось отдать еще 300 тыс. и купить сам авиабилет за 194 тыс. рублей. В Россию туристка вернулась лишь 9 января.

Ранее в Таиланде туристка заявила о краже AirPods и вывела полицию на наркоторговцев.
 
