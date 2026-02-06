Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу из-за трагических последствий теракта в столице страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Исламабаде», — говорится в послании.

Глава государства назвал теракт во время религиозной церемонии еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма.

Также Путин подтвердил готовность Москвы наращивать взаимодействие между странами на антитеррористическом направлении.

До этого газета Dawn со ссылкой на местные власти сообщала, что в шиитской мечети в пакистанской столице Исламабаде произошел взрыв. В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил 31 человек и еще 169 пострадали.

По словам смотрителя мечети Ишфака, трое нападавших перед взрывом ворвались в здание и ранили местного охранника. При этом он уточнил, что мечеть охранялась не полицией, а местными стражами порядка.

Ранее в Пакистане произошел крупный пожар в торговом центре.