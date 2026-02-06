Костылева объяснила угрозы матери в адрес юной фигуристки

Российская фигуристка Елена Костылева прокомментировала угрозы своей матери Ирины в адрес другой фигуристки Софии Сарновской, отметив, что это было на эмоциях, передает РИА Новости.

«Я никому из соперниц никогда не желаю зла. Мама написала этот пост на эмоциях. Она всегда за меня переживает. На соревнованиях всегда переживаю за других девочек и хочу, чтобы они исполнили свои программы чисто», — заявила Костылева.

21 декабря Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Ранее мать Костылевой угрожала физической расправой юной фигуристке.