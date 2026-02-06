Размер шрифта
На Западе раскрыли, кто может стать новым гегемоном Европы

Foreign Affairs: Германия может стать следующим гегемоном Европы
Mindaugas Kulbis/AP

Если Германия продолжит увеличивать военные расходы, то в будущем может стать новым гегемоном Европы. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

По данным издания, в 2025 году ФРГ потратила на оборону больше средств, чем любая другая европейская страна, а ее военный бюджет вышел на четвертое место в мире. К 2029 году оборонные расходы Германии могут достичь $189 млрд, что почти втрое превышает показатель 2022 года.

При сохранении нынешних темпов милитаризации к 2030 году Германия может превратиться в гегемона Европы и одну из ведущих военных держав мира, отмечается в статье.

При этом журнал предупредил, что без интеграции военного потенциала ФРГ в общеевропейские механизмы безопасности европейский континент может столкнуться с фрагментацией, усилением внутренней конкуренции и ослаблением перед внешними вызовами, в том числе со стороны России и Китая. В этой связи издание призывает Берлин делать ставку на углубление сотрудничества с партнерами в Европе.

1 февраля министр обороны Германии Борис Писториус использовал фразу, приписываемую средневековому богослову Мартину Лютеру, чтобы призвать европейцев сохранять оптимизм на фоне значительного роста расходов Берлина на военные нужды: «Грустной задницей радостно не пукнешь». По его словам, Германии надо увеличивать количество техники и оружия в рамках подготовки к возможному вооруженного конфликту. Писториус добавил, что противостояние может начаться из-за якобы «российской угрозы».

Ранее на Западе назвали возможные сроки начала конфликта РФ и НАТО.
 
