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У «Аполлона» рухнула крыша: последствия торнадо в США

Число погибших в результате штормов и торнадо в США выросло до 26 человек. Под ударом стихии оказались семь штатов, сильнее всего пострадали Арканзас, Индиана, Теннесси.

В арканзасском Литтл-Рок торнадо почти целиком уничтожил центр города. Местные жители и экстренные службы разбирают завалы. Там разрушены школа, церковь и театр.

В Белвидире, штат Иллинойс, от торнадо рухнула крыша театра «Аполлон». Внутри находились 260 человек, собравшихся на рок-концерт. Погиб один человек, 28 были ранены.

Порядка 650 тыс. американцев остались без электричества из-за повреждения линий электропередач. В штате Индиана пострадали более 100 тыс. потребителей, проблемы с энергией испытывают также в штатах Миннесота, Огайо, Иллинойс.

За одну пятницу в США зафиксировали 50 торнадо разной мощности.

Кадры разрушений – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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