Гитарист-кенгуру и балерина-выдра. Самые смешные фото диких животных

Фотограф-анималист Джейсон Мур стал победителем конкурса смешных фото диких животных в категории «Наземные существа» Comedy Wildlife Awards 2023. На фото «Воздушная гитара Ру» ему удалось запечатлеть детеныша кенгуру.

В других номинациях награды получили Витторио Риччи с необычной фотографией полосатой цапли на рыбалке, Оттер Квек со снимком танцующей выдры, Тимея Амбрус за серию портретов суслика, Лили Бернау с фильмом о пингвине и польский фотограф Яцек Станкевич с фотографией трех зеленушек под названием «Спор».

Наиболее яркие кадры – в галерее «Газеты.Ru».