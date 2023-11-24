Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Гитарист-кенгуру и балерина-выдра. Самые смешные фото диких животных

В Comedy Wildlife Photography Awards 2023 победило фото кенгуренка-гитариста

Фотограф-анималист Джейсон Мур стал победителем конкурса смешных фото диких животных в категории «Наземные существа» Comedy Wildlife Awards 2023. На фото «Воздушная гитара Ру» ему удалось запечатлеть детеныша кенгуру.

В других номинациях награды получили Витторио Риччи с необычной фотографией полосатой цапли на рыбалке, Оттер Квек со снимком танцующей выдры, Тимея Амбрус за серию портретов суслика, Лили Бернау с фильмом о пингвине и польский фотограф Яцек Станкевич с фотографией трех зеленушек под названием «Спор».

Наиболее яркие кадры – в галерее «Газеты.Ru».

Картина дня
«Надеемся, до этого не дойдет»: в Кремле оценили идею «военного Шенгена» для НАТО
Песков: обсуждение военного Шенгена ведет к нагнетанию напряженности
Махинации с землей: в Подмосковье задержали главу Ленинского района и его бывшего зама
Задержан глава Ленинского округа Подмосковья Алексей Спасский
Пашинян обвинил Москву в срыве поставок оружия и попросил списать Армении долги
Пашинян предложил России списать часть долга за непоставленное оружие
Назван лучший хоккеист мира
Ученые выяснили, какие инженеры нужны России больше всего
Канада передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок и 9 млн патронов
Финляндия решила послать России четкий сигнал по проблеме мигрантов
Новости и материалы
Омбудсмен назвала число детей, убитых родителями в России за 2022 год
В Москву вылетел новый спецборт МЧС с эвакуированными из Газы
Милонов заявил, что «Черная пятница» несет в себе нездоровый дух оголтелого консьюмеризма
В ДНР мужчина подорвался на противопехотной мине
В Европе допустили, что Головин станет обладателем «Золотого мяча»
В Москве из-за сильного снегопада отменили или задержали почти полсотни рейсов
Первые освобожденные заложники из сектора Газа прибыли в Египет
Российская воспитательница заявила, что ее принуждали бить детей
В России и странах СНГ обеспокоились из-за потока афганских наркотиков
ХАМАС освободил первых заложников по договоренности с Израилем
В Литве создали Национальный совет по координации всеобщей обороны
Израиль воспользуется перемирием для подготовки к новому этапу операции в Газе
Стали известны причины возбуждения уголовных дел на Шарлота
Дорогу из Грузии в Россию временно закрыли из-за непогоды
Ученые показали, как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет
В Кремле сообщили, что большая пресс-конференция Путина состоится скоро
Зарема Салихова ответила на скандальную фразу Медведева в адрес «Спартака»
На Украине рассказали об убытках из-за затяжных воздушных тревог
Все новости
Песков прокомментировал сообщения о «тоннеле» под Крымским мостом
Молдавия отказалась сотрудничать с российскими спецслужбами
Суд арестовал топ-менеджера РЖД
Обувь и одежда подорожали в России более чем на 20%
Три месяца жила с телами сыновей и дочери. В Псковской области мать задержали за убийство детей
В Псковской области многодетную мать подозревают в убийстве троих детей
Перемирие в секторе Газа будет коротким. Чего ждать от войны Израиля и ХАМАС
Полковник Ходаренок: Израиль продолжит уничтожение ХАМАС после перемирия
«Краса в погонах»: выбраны самые красивые сотрудницы силовых структур
«Скотт Пилигрим жмет на газ» — и высекает вечные искорки чистого разума
Netflix выпустил аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»
Штат США отказался от санкций против бизнеса за связи с Россией. Что стало причиной?
В Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях за связи с Россией
Работа на складе Wildberries парализована из-за рейда полиции. Сотрудников увозят в военкоматы
Wildberries ожидают миллиардные убытки из-за проверки склада в Электростали
«Безумная хулиганская группировка»: в Ирландии произошли массовые беспорядки после нападения на детей
Появились кадры с беспорядками в Дублине после нападения на детей
«Неизбежная цена за мир»: почему украинцы задумались об уступках России
Bloomberg: ряд украинцев готовы на территориальные уступки России ради мира
Критика Сталина и восстание против ленинизма: как меньшевики не смогли взять власть в России
Почему Юлий Мартов требовал снять Сталина с должности в 1918 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий