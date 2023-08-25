Размытые дороги, лодки и перебои со светом. В Приморье бушует южный циклон

В Приморский край пришел разрушительный тайфун LAN. Столицу региона – город Владивосток – второй день подряд затапливают проливные дожди. За 25 августа там выпало уже больше половины месячной нормы осадков.

В ряде районов города уровень воды достигает крыш автомобилей, движение на некоторых городских магистралях перекрыто. Жители перемещаются между домами на надувных лодках. Мужчину, пытавшегося перейти дорогу по пешеходному переходу, смыло потоком прямо под колеса проезжавшей машины. Около 70 тысяч потребителей остались без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения.

В крае введен режим ЧС. От последствий стихии также сильно пострадали Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Надеждинский район и Шкотовский округ. Около 30 населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения. Власти предварительно оценивают ущерб в 7 млрд рублей.

Как приморцы справляются с последствиями тайфуна – в фотогалерее «Газеты.Ru».