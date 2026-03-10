Стали известны кандидатуры на место омбудсмена Москальковой

Основным кандидатом на пост уполномоченного по правам человека, который сейчас занимает Татьяна Москалькова, станет Яна Лантратова. Об этом сообщают «Ведомости».

В качестве возможного преемника Москальковой рассматривается также глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, передают источники издания в нижней палате и администрации президента РФ.

В настоящее время депутат Госдумы Лантратова является главой комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2012 году вошла в Совет по правам человека при президенте России, занимала там должности руководителя Союза добровольцев России и ответственного секретаря совета. В 2021 году получила мандат депутата Госдумы, став представителем партии «Справедливая Россия».

Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека при президенте с апреля 2016 года. В апреле завершается ее второй пятилетний срок на этом посту.

