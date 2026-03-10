Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Стали известны кандидатуры на место омбудсмена Москальковой

Ведомости: главным кандидатом на пост Москальковой считают депутата ГД Лантратову
Нина Зотина/РИА Новости

Основным кандидатом на пост уполномоченного по правам человека, который сейчас занимает Татьяна Москалькова, станет Яна Лантратова. Об этом сообщают «Ведомости».

В качестве возможного преемника Москальковой рассматривается также глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев, передают источники издания в нижней палате и администрации президента РФ.

В настоящее время депутат Госдумы Лантратова является главой комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В 2012 году вошла в Совет по правам человека при президенте России, занимала там должности руководителя Союза добровольцев России и ответственного секретаря совета. В 2021 году получила мандат депутата Госдумы, став представителем партии «Справедливая Россия».

Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека при президенте с апреля 2016 года. В апреле завершается ее второй пятилетний срок на этом посту.

Ранее в МИД РФ описали идеальную замену Гутерриша на посту генсека ООН.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!