Абрамович готов судиться с властями Великобритании из-за денег от продажи «Челси»

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович готов через суд бороться за деньги, полученные в результате продажи английского клуба. Об этом пишет издание The Athletic.

Как отмечается в статье, в результате сделки Абрамович якобы получил £2,5 млрд, однако средства заморожены на счетах предпринимателя из-за санкций. Власти Великобритании в свою очередь потребовали, чтобы он передал эти деньги Киеву. Юристы бизнесмена назвали эти требования «незаконными угрозами».

«Правительство Великобритании неоднократно предпочитало игнорировать эти вопросы, вместо этого делая публичные и политические заявления, которые никак не способствуют разрешению ситуации», — отмечено в сообщении.

Согласно заявлениям юристов, Абрамович готов отдать деньги на благотворительность, но намерен оставить за собой право выбора получателя.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций, а также квалифицировался в Лигу чемпионов.

Ранее NYT узнала об участии Абрамовича в судьбе раненых российских солдат.