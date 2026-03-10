Чемпион UFC заявил, что Махачев сам отказался от боя в Белом доме

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия в своих социальных сетях высказался о срыве боя с обладателем титула промоушена в полусреднем весе Исламом Махачевым на турнире в Белом доме, отметив, что россиянин отказался из-за травмы.

«Когда они наконец сказали мне, что я буду в карде турнира в Белом доме, то они упомянули Ислама. И я, не колебаясь ни секунды, принял этот бой. Хотя бой официально не был подтвержден, кард турнира в Белом доме должны были объявить на следующий день. Но когда я проснулся, я узнал, что Ислам получил травму», — отметил он.

При этом 9 марта президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции сообщил, что кандидатура чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева не рассматривалась для боев на турнире в Белом доме. Также Уайт заявил, что у Махачева травма руки.

На турнире в Белом доме Топурия подерется с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит кард. 6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет.

Ранее в UFC не дали американскому бойцу провести поединок с Петром Яном в Белом доме.