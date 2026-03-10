ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Брянску

Mash: 12 человек пострадали во время ракетного удара ВСУ в Брянске

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску пострадали 12 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, украинские военные атаковали российский город с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар по предприятию во время пересменки, когда сотрудники собирались идти домой.

Кроме того, ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры. После ударов Storm Shadow над Брянском поднялся густой дым. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробностей об их состоянии нет.

До этого военный эксперт Антон Трутце заявил о необычном ударе ВСУ по российскому региону. По его словам, украинские военные могли ударить новой ракетой, которая преодолела расстояние в 600 км до Волгоградской области. Эксперт не исключил, что Украина могла «кустарным способом» модернизировать одну из советских ракет Х-55 или получить новый образец от Запада.

