В Иране заявили о 15 тысячах пострадавших при атаках США и Израиля

Минздрав Ирана: более 15 тысяч иранцев пострадали при ударах США и Израиля

Более 15 тысяч граждан Ирана получили ранения в результате ударов, нанесенных США и Израилем с 28 февраля. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Исламской Республики, сообщает агентство Tasnim.

По информации ведомства, из этого числа 12495 человек получили медицинскую помощь и были выписаны из больниц. В стационарах продолжают лечиться 1682 пострадавших.

6 марта заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика будет воевать с США и Израилем «до последнего солдата и патрона», так как у страны нет другого выбора.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ увидели сигналы к долгосрочному конфликту в Иране.