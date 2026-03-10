Мужчина следил за бывшей с помощью дрона и довел до психического расстройства

Итальянец довел бывшую до нервного срыва, устроив за ней слежку с дрона

Итальянец следил за бывшей с помощью дрона и довел ее до психического расстройства, пишет Today.

Следственный отдел карабинеров Моджо-Удинезе завершил расследование в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в преследовании и незаконном вмешательстве в частную жизнь. Поводом для разбирательства стало заявление женщины, которая на протяжении двух лет подвергалась психологическому насилию со стороны бывшего партнера.

По версии следствия, мужчина не только отправлял потерпевшей навязчивые сообщения и подарки, но и вел скрытое наблюдение с воздуха. Кульминацией давления стало использование дрона, который постоянно появлялся над местами, которые посещала женщина.

В ходе обыска у подозреваемого был изъят беспилотник. Изучение устройства подтвердило факт слежки: на нем были найдены фотографии женщины и ее нового спутника, сделанные без их согласия. Также изъяты два мобильных телефона сталкера для дальнейшего анализа.

На момент следствия суд запретил итальянцу приближаться к девушке, и он обязан ежедневно являться для отметки в правоохранительные органы.

