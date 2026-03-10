Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина следил за бывшей с помощью дрона и довел до психического расстройства

Итальянец довел бывшую до нервного срыва, устроив за ней слежку с дрона
Shutterstock

Итальянец следил за бывшей с помощью дрона и довел ее до психического расстройства, пишет Today.

Следственный отдел карабинеров Моджо-Удинезе завершил расследование в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в преследовании и незаконном вмешательстве в частную жизнь. Поводом для разбирательства стало заявление женщины, которая на протяжении двух лет подвергалась психологическому насилию со стороны бывшего партнера.

По версии следствия, мужчина не только отправлял потерпевшей навязчивые сообщения и подарки, но и вел скрытое наблюдение с воздуха. Кульминацией давления стало использование дрона, который постоянно появлялся над местами, которые посещала женщина.

В ходе обыска у подозреваемого был изъят беспилотник. Изучение устройства подтвердило факт слежки: на нем были найдены фотографии женщины и ее нового спутника, сделанные без их согласия. Также изъяты два мобильных телефона сталкера для дальнейшего анализа.

На момент следствия суд запретил итальянцу приближаться к девушке, и он обязан ежедневно являться для отметки в правоохранительные органы.

Ранее фанатку посадили в тюрьму за угрозы и преследование певицы.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!