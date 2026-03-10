Размер шрифта
Российскую теннисистку дисквалифицировали из-за участия в договорных матчах

ITIA отстранило российскую теннисистку Туаеву до сентября 2029 года
Российская теннисистка Алана Туаева отстранена на три года и девять месяцев за участие в договорных матчах. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

26‑летняя россиянка также оштрафована на 30 тысяч долларов, из которых 21 тысяча — условное наказание. Туаева согласилась с обвинениями ITIA, включая участие в двух договорных матчах в рамках Мирового теннисного тура в 2023 и 2024 годах.

Дисквалификация россиянки отсчитывается с 19 декабря 2025 года, когда она была временно отстранена от соревнований. Теннисистка сможет вернуться на корт 18 сентября 2029 года. В период дисквалификации Туаева не может участвовать в любых теннисных мероприятиях, разрешенных или санкционированных членами ITIA.

Туаевой 26 лет. В сентябре 2025 года она достигла наивысшего в своей карьере 1282-го места в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

ITIA основали в 2021 году. Задачей органа является наблюдение и реализация антидопинговых и антикоррупционных программ в этом виде спорта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее теннисистка Мирра Андреева накричала на зрителей после поражения на турнире WTA.

 
