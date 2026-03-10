Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд в Москве заблокировал ресурсы, продающие автомобилистам «рамки-перевертыши»

РИА Новости: суд заблокировал сайты, продающие устройства для скрытия номеров машин
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке сайтов, на которых продавались устройства для скрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации — так называемые «рамки-перевертыши». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным проверки Перовской межрайонной прокуратуры, в интернете в свободном доступе публиковались объявления о продаже «рамок-перевертышей» и накладок на автомобильные номера. С предложениями на этих ресурсах мог ознакомиться каждый желающий, прошедший регистрацию.

В прокуратуре подчеркнули, что подобная информация формирует у водителей чувство безнаказанности и провоцирует нарушения правил дорожного движения.

Суд постановил запретить распространение размещенной информации и направил решение в Роскомнадзор для включения указанных интернет-ресурсов в реестр запрещенных. За использование подобных устройств предусмотрена административная ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

До этого водителей предупредили о штрафе за грязные фары.

Ранее в РФ перестали устанавливать на машины «авторитетные» номера.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!