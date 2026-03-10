Суд в Москве заблокировал ресурсы, продающие автомобилистам «рамки-перевертыши»

Московский суд удовлетворил иск прокуратуры о блокировке сайтов, на которых продавались устройства для скрытия автомобильных номеров от камер видеофиксации — так называемые «рамки-перевертыши». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным проверки Перовской межрайонной прокуратуры, в интернете в свободном доступе публиковались объявления о продаже «рамок-перевертышей» и накладок на автомобильные номера. С предложениями на этих ресурсах мог ознакомиться каждый желающий, прошедший регистрацию.

В прокуратуре подчеркнули, что подобная информация формирует у водителей чувство безнаказанности и провоцирует нарушения правил дорожного движения.

Суд постановил запретить распространение размещенной информации и направил решение в Роскомнадзор для включения указанных интернет-ресурсов в реестр запрещенных. За использование подобных устройств предусмотрена административная ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

