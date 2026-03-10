Женщина из Карелии лишилась ребенка из-за врачебной ошибки

Жительница Карелии не смогла стать матерью во второй раз из-за промедления врачей. Об этом сообщает Daily.

По данным издания, 28-летняя женщина по имени Ольга в первый раз рожала с помощью кесарева сечения. Еще одного ребенка удалось зачать только спустя семь лет.

Беременность протекала сложно. В январе текущего года, несмотря на тревожные симптомы, после приема ее отправили домой. Спустя неделю на плановом осмотре врачи не услышали биение сердца. Позже его нашли, но состояние пациентки врачам не понравилось.

Они выписали направление на госпитализацию, но в медучреждении, куда приехала Ольга, в госпитализации отказали, так как «новый» медик не увидела причин для госпитализации.

После этого беременная слушала сердцебиение ребенка сама, но в какой-то момент не смогла его обнаружить, поэтому они с мужем приехали в больницу.

«Минут 30 пытались найти сердцебиение, потом на УЗИ повела, надеялась еще... Врач очень переживала, тоже надеялась, в итоге сказала, что это все...», – рассказала Ольга.

После того, как ребенка достали, выяснилось, что он был доношенным и мог бы жить.

В послеродовом отделении женщина столкнулась с оскорблениями.

«Ой, да хватит рыдать. Ты молодая, родишь себе еще, бабы рожают же», – цитирует издание работниц.

После обследования выяснилось, что, если бы пациентку госпитализировали, младенец появился бы на свет.

Ранее в Саратове медики не спасли женщину, которая прервала замершую беременность.