Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина из Карелии лишилась ребенка из-за врачебной ошибки

В Карелии женщина лишилась ребенка из-за несвоевременной госпитализации
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Жительница Карелии не смогла стать матерью во второй раз из-за промедления врачей. Об этом сообщает Daily.

По данным издания, 28-летняя женщина по имени Ольга в первый раз рожала с помощью кесарева сечения. Еще одного ребенка удалось зачать только спустя семь лет.

Беременность протекала сложно. В январе текущего года, несмотря на тревожные симптомы, после приема ее отправили домой. Спустя неделю на плановом осмотре врачи не услышали биение сердца. Позже его нашли, но состояние пациентки врачам не понравилось.

Они выписали направление на госпитализацию, но в медучреждении, куда приехала Ольга, в госпитализации отказали, так как «новый» медик не увидела причин для госпитализации.

После этого беременная слушала сердцебиение ребенка сама, но в какой-то момент не смогла его обнаружить, поэтому они с мужем приехали в больницу.

«Минут 30 пытались найти сердцебиение, потом на УЗИ повела, надеялась еще... Врач очень переживала, тоже надеялась, в итоге сказала, что это все...», – рассказала Ольга.

После того, как ребенка достали, выяснилось, что он был доношенным и мог бы жить.

В послеродовом отделении женщина столкнулась с оскорблениями.

«Ой, да хватит рыдать. Ты молодая, родишь себе еще, бабы рожают же», – цитирует издание работниц.

После обследования выяснилось, что, если бы пациентку госпитализировали, младенец появился бы на свет.

Ранее в Саратове медики не спасли женщину, которая прервала замершую беременность.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!