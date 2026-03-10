В Тыве 9 человек пострадали после столкновения автомобиля с лошадью

В республике Тыва девять человек пострадали в результате столкновения автомобиля с лошадью. В результате трех человек спасти не удалось, еще шесть пострадали, сообщает МВД по региону в официальном Telegram-канале.

Авария произошла в вечернее время во вторник, 10 марта.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Honda Stepwgn» допустил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной «Toyota Corolla Fielder», — сказано в сообщении.

Уточняется, что из шести раненых трое — дети.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в ведомстве.

Глава республики Александр Ховалыг в своем Telegram-канале прокомментировал произошедшее. Он выразил соболезнования семьям тех, кого спасти не удалось.

«Эта трагедия — еще один суровый сигнал для всех нас. Большинство аварий, особенно с участием животных, происходит в темное время суток. Видимость падает, а реакция водителя даже на долю секунды запаздывает. К сожалению, цена такой ошибки — человеческие жизни», — написал он.

Ховалыг также адресовал водителям просьбу быть предельно осторожными на дорогах.

