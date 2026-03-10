Размер шрифта
Звезда «Гарри Поттера» станет отцом четверых детей

Актер Луис Кордис из «Гарри Поттера» объявил о третьей беременности жены
a75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда «Гарри Поттера» Луис Кордис рассказал, что скоро станет отцом четверых детей. О третьей беременности своей жены Натали он объявил на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Кордис, они с супругой ждут появления на свет девочки.

Пара уже воспитывает двух дочерей — пятилетнюю Айлу и двухлетнюю Роуз. Кроме того, у Луиса есть девятилетний сын Кайс.

«Скоро у Айлы и Роуз появится младшая сестренка, с которой они будут расти. Возможно, они еще не осознают этого, но будут самыми лучшими старшими сестрами. Я также хочу сказать, что горжусь своей прекрасной женой. Я никогда не буду считать само собой разумеющимся то, что она выносила наших детей и произвела на свет трех замечательных девочек. Я бесконечно благодарен ей за замечательную семью, которую мы создали вместе», — написал Кордис.

36-летний актер сыграл студента Слизерина Блейза Забини в трех фильмах кинофраншизы «Гарри Поттер». После мужчина оставил актерскую карьеру ради работы в сфере подбора персонала.

В 2025 году звезда «Гарри Поттера» актер Руперт Гринт заявил, что никогда не выйдет из тени своего персонажа.

Ранее Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз.

 
