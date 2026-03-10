Российские ученые научились выявлять психологические барьеры, мешающие предпринимателям

Исследователи Пермского Политеха разработали первую в России методику диагностики синдрома самозванца среди предпринимателей. Она поможет выявлять психологические барьеры, мешающие развитию бизнеса, и создавать более эффективные программы поддержки предпринимателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Синдром самозванца — это состояние, при котором человек, несмотря на объективные успехи, убежден, что достиг их случайно и не заслуживает признания. По данным исследований, примерно 70% людей хотя бы раз в жизни испытывают подобные чувства. Особенно остро этот феномен проявляется у предпринимателей.

Исследователи ПНИПУ проанализировали широкий массив научных публикаций — от классических работ, впервые описавших синдром самозванца, до современных российских и зарубежных исследований. Это позволило выделить ключевые факторы его проявления именно в бизнес-среде.

К ним относятся страх профессионального разоблачения, склонность объяснять успех внешними обстоятельствами, неуверенность в собственных компетенциях, влияние социальных стереотипов и отношение к риску.

На основе этих критериев ученые разработали диагностическую методику. Она представляет собой анкету с утверждениями по каждому из пяти ключевых аспектов синдрома. Респонденты оценивают степень согласия с ними по четырех- и пятибалльной шкале.

Исследование проводилось с помощью онлайн-анкетирования предпринимателей разных возрастов и сфер деятельности — от услуг и торговли до производства и строительства. В выборке участвовали люди от 18 до 62 лет.

«Мы постарались обеспечить гендерный баланс и включили примерно равное количество мужчин и женщин, чтобы корректно сравнивать ответы», — рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ Екатерина Байдина.

Анализ результатов выявил заметные гендерные различия. Женщины-предприниматели сталкиваются с синдромом самозванца примерно в полтора–два раза чаще мужчин. Например, только 38% опрошенных женщин считают свои успехи заслуженными, тогда как среди мужчин этот показатель достигает 59%. Женщины также значительно чаще ощущают давление социальных стереотипов — об этом сообщили 47% участниц исследования против 24% мужчин.

По словам авторов исследования, синдром самозванца широко распространен среди предпринимателей: почти половина участников опасаются профессионального разоблачения, а 48,5% хотя бы иногда объясняют свои успехи случайностью.

«Получается, что примерно каждый второй предприниматель сталкивается с этим внутренним барьером», — отметили участницы исследования Анастасия Пермякова и Варвара Коренко.

Разработанная методика может применяться для оценки уровня синдрома самозванца у предпринимателей и разработки образовательных программ, направленных на преодоление психологических барьеров. В будущем она также позволит проводить масштабные исследования и выявлять региональные особенности предпринимательской среды в России.

