В «ЛизаАлерт» раскрыли протяженность треков поиска пропавших в Звенигороде детей

Общее расстояние, которое прошли волонтеры и которое изучили с беспилотников в поисках троих детей в Звенигороде, составило 600 км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».

«От первоначального места поисков удалились на три километра по течению реки. 600 км — общая протяженность треков на данный момент», — проинформировали в отряде.

В поисковой операции принимают участие 28 человек из «ЛизаАлерт», включая добровольцев водного направления из Петербурга. Кроме того, работает направление беспилотной авиации отряда.

Трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка — пропали 7 марта. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вещи одного из детей нашли на берегу Москвы-реки.

Как выяснил Telegram-канал Mash, в этот день подростки праздновали день рождения девочки. Мальчики встретились с ней во дворе дома, а после отправились в сторону лесопарковой зоны. Предположительно, во время игр на льду они могли уйти под воду. Не исключается, что детей унесло течением. К их поискам подключили сотни людей, в том числе водолазов, которые изучают дно Москвы-реки.

Ранее власти обратились к жителям Звенигорода после пропажи троих детей у Москвы-реки.