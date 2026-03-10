Дмитриев: фон дер Ляйен начала признавать свои ошибки, но их список длинный

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, их список длинный. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Урсула начала признавать стратегические ошибки. Список будет длинным, но это хотя бы начало», — написал он.

До этого фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%.

По ее словам, сокращение доли атомной энергии было осознанным выбором, но стало «стратегической ошибкой».

Также депутат нацсобрания Венгрии Балаж Орбан заявил, что

Евросоюз должен разрешить доступ российских энергоресурсов на европейский рынок, чтобы избежать резкого повышения цен на энергоносители.

Ранее в США призвали навсегда отметить санкции против российской нефти.