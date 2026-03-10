Песков опроверг, что в переговорах с Украиной осталось решить только один вопрос

Песков: в украинском конфликте предстоит решить не только вопрос территорий

Территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в российско-украинских переговорах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет, не правда», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что только территориальный вопрос остается нерешенным.

Он подчеркнул, что вопрос территорий является основным, «но есть еще множество разных нюансов».

В настоящее время новый раунд трехсторонних переговоров по Украине отложен из-за войны на Ближнем Востоке.

В конце февраля Bloomberg сообщал, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский называл требование «чушью».

