Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков опроверг, что в переговорах с Украиной осталось решить только один вопрос

Песков: в украинском конфликте предстоит решить не только вопрос территорий
Александр Казаков/РИА Новости

Территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в российско-украинских переговорах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет, не правда», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что только территориальный вопрос остается нерешенным.

Он подчеркнул, что вопрос территорий является основным, «но есть еще множество разных нюансов».

В настоящее время новый раунд трехсторонних переговоров по Украине отложен из-за войны на Ближнем Востоке.

В конце февраля Bloomberg сообщал, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский называл требование «чушью».

Ранее Лавров рассказал, что означает вопрос признания реалий на земле в конфликте с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!