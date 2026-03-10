Гендиректор МАГАТЭ оценил ядерный потенциал Ирана

Ядерный потенциал Ирана уже уменьшился на фоне ударов США и Израиля. Об этом в эфире телеканала LCI заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он добавил, что ядерный потенциал у Ирана все еще существует. У Исламской Республики все еще сохраняются запасы обогащенного урана, утверждает Гросси.

До этого глава агентства заявил, что у МАГАТЭ пока нет контакта с ведомствами Ирана по атому после атак США и Израиля по Исламской Республике.

Также стало известно, что американская администрация прорабатывает различные сценарии силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана, включая вариант временного захвата отдельных объектов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия.