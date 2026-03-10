Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне внесли на брокерские счета рекордные 2,5 трлн рублей за год

Банк России: частные инвесторы внесли рекордные 2,5 трлн рублей в 2025 году
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Розничные инвесторы за прошлый год внесли на свои брокерские счета рекордные 2,5 трлн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Об этом заявил Банк России.

«За год физические лица внесли на брокерские счета 2,5 трлн рублей, что является максимальным показателем с начала наблюдений в 2021 году», — говорится в публикации.

По данным Центробанка, примерно 70% этого притока было обеспечено квалифицированными инвесторами, число которых приблизилось к миллиону.

При этом, как отмечает Банк России, снижение ставок в экономике, прежде всего по депозитам, стимулировало интерес к альтернативным инструментам для денежных вложений. Рост числа инвесторов с размером счета от миллиона рублей был более заметным, чем клиентов с меньшим размером счета.

В конце 2025 года сообщалось, что объем средств розничных инвесторов на брокерских счетах достиг в России четырехлетнего максимума.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!