Россияне внесли на брокерские счета рекордные 2,5 трлн рублей за год

Розничные инвесторы за прошлый год внесли на свои брокерские счета рекордные 2,5 трлн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Об этом заявил Банк России.

«За год физические лица внесли на брокерские счета 2,5 трлн рублей, что является максимальным показателем с начала наблюдений в 2021 году», — говорится в публикации.

По данным Центробанка, примерно 70% этого притока было обеспечено квалифицированными инвесторами, число которых приблизилось к миллиону.

При этом, как отмечает Банк России, снижение ставок в экономике, прежде всего по депозитам, стимулировало интерес к альтернативным инструментам для денежных вложений. Рост числа инвесторов с размером счета от миллиона рублей был более заметным, чем клиентов с меньшим размером счета.

В конце 2025 года сообщалось, что объем средств розничных инвесторов на брокерских счетах достиг в России четырехлетнего максимума.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя хранить деньги дома.