Двое мужчин изнасиловали женщину на глазах ее ребенка и откусили ей щеку

В Индии двое мужчин изнасиловали женщину на глазах ребенка и откусили ей щеку

В Индии женщину изнасиловали на глазах ее ребенка, когда они возвращались с праздника. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел 20 февраля в районе Джода в штате Одиша — женщина с детьми возвращалась вечером из соседней деревни, где участвовала в празднике. Мужчина предложил подвезти их, однако вместо того, чтобы доставить домой, отвез потерпевшую в безлюдное место возле дороги, где напал на нее.

Позже к злоумышленнику присоединился еще один 44-летний мужчина, и они изнасиловали жертву в присутствии ее ребенка. Во время надругательства один из них сильно укусил ее за щеку, оставив глубокую рану. Преступники пригрозили женщине физическим устранением, если она расскажет о случившемся, и скрылись.

Испугавшись, женщина не сразу обратилась в полицию, но ее муж заметил травму и настоял на объяснениях. После этого супруги подали заявление в полицию. Подозреваемых арестовали. В данный момент по факту случившегося ведется расследование.

