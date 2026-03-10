Размер шрифта
Число жертв атак на ОАЭ выросло до шести

Число погибших при иранских атаках на ОАЭ увеличилось до шести
pixelaway/Shutterstock/FOTODOM

До шести человек увеличилось число погибших в ОАЭ в результате атак Ирана. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны в соцсети Х.

Кроме того, 122 человека получили травмы легкой и средней степени тяжести. В ведомстве уточнили, что граждан России среди жертв и раненых нет. Отмечается, что в результате этих атак не выжили граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш. Среди раненых граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Ирана, Турции, Азербайджана, Филиппин и Пакистана.

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Одна из таких атак произошла 8 марта, когда Иран нанес серию ударов по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), под обстрел попали цели в израильской Хайфе, объекты поддержки США в Бахрейне, а также отель Marina в туристическом районе Дубая, где могли находиться американские военные. В ОАЭ сообщили о разрушениях и жертвах после падения обломков дрона. Подробнее об этой атаке Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Ирана извинился за удары по соседним странам.

 
