Медведев назвал атаку на Иран «подлой вооруженной агрессией»

Медведев в послании Хаменеи назвал атаку на Иран подлой вооруженной агрессией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в послании новому духовному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи назвал атаку на республику «подлой и неспровоцированной вооруженной агрессией». Его слова передает ТАСС.

Медведев в своем послании поздравил Хаменеи с избранием верховным руководителем Исламской Республики.

«Уверен, что ваша работа на данном посту будет способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в условиях подлой и неспровоцированной вооруженной агрессии против Ирана», — говорится в его телеграмме.

Зампред Совбеза РФ пожелал иранскому народу «мужества и стойкости в героической борьбе за суверенитет родины» и выразил уверенность, что Москва и Тегеран продолжат эффективное сотрудничество, несмотря на внешнее давление.

9 марта Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера страны. Политик является сыном предыдущего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля.

Ранее в Пентагоне пообещали день самых масштабных ударов США по Ирану.