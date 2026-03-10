Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Родители пропавших в Подмосковье детей своими силами бурили лед на реке

Волонтеры: родители детей, пропавших в Подмосковье, сами бурили лед
Shutterstock

Родители детей, пропавших в Подмосковье, проводили свои поиски. Об этом сообщает MSK1 со ссылкой на одного из волонтеров.

На данный момент несовершеннолетних ищут спасатели и сотни добровольцев. Однако, по словам собеседника, родители решили заняться поисками отдельно от основной группы.

«Родители самостоятельно бурили лед, где-то ходили, искали. Что родителям скажешь? Ничего не скажешь такого», – рассказал он.

Тем временем водолазы продолжают прочесывать акваторию Москва-реки в поисках пропавших.

Два 12-летних мальчика и их 13-летняя подруга пропали 7 марта. Они, по данным СМИ, встретились во дворе одного из домов, затем пошли к Москва-реке и пропали.

Во время поисков на месте обнаружили следы, которые указывают на вероятную версию развития событий. Как рассказали волонтеры, предположительно два ребенка одновременно оказались в воде. Третий пытался их вытащить, но сам упал в водоем. Сейчас поиски продолжаются.

Ранее в «ЛизаАлерт» раскрыли протяженность треков поиска пропавших в Звенигороде детей.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!