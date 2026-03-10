Родители пропавших в Подмосковье детей своими силами бурили лед на реке

Родители детей, пропавших в Подмосковье, проводили свои поиски. Об этом сообщает MSK1 со ссылкой на одного из волонтеров.

На данный момент несовершеннолетних ищут спасатели и сотни добровольцев. Однако, по словам собеседника, родители решили заняться поисками отдельно от основной группы.

«Родители самостоятельно бурили лед, где-то ходили, искали. Что родителям скажешь? Ничего не скажешь такого», – рассказал он.

Тем временем водолазы продолжают прочесывать акваторию Москва-реки в поисках пропавших.

Два 12-летних мальчика и их 13-летняя подруга пропали 7 марта. Они, по данным СМИ, встретились во дворе одного из домов, затем пошли к Москва-реке и пропали.

Во время поисков на месте обнаружили следы, которые указывают на вероятную версию развития событий. Как рассказали волонтеры, предположительно два ребенка одновременно оказались в воде. Третий пытался их вытащить, но сам упал в водоем. Сейчас поиски продолжаются.

