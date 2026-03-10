Размер шрифта
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков: четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета в Белгородской области. О последствиях ударов в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгородском округе дроны нанесли удары по объектам в селах Нечаевка и Чайки, а также в хуторе Церковный. В результате повреждения получили линия электропередачи (ЛЭП), три частных дома, надворная постройка, гараж, микроавтобус и «Газель».

Кроме того, целями стали город Шебекино и хутор Знаменка в Шебекинском округе. Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пробил кровлю складского помещения в Шебекино, еще один повредил два транспортных средства. В Знаменке после прилета боеприпаса выявили повреждение частного дома.

«В поселке Томаровка Яковлевского округа в результате детонации беспилотника повреждена линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено», — рассказал губернатор.

Он добавил, что ВСУ нанесли удары и по населенным пунктам в Грайворонском округе. В районном центре оказался поврежден частный дом, в селе Замостье — пять машин, в селе Гора-Подол — домовладение, в селе Смородино — инфраструктурный объект, в селе Новостроевка-Первая — строение на территории фермерского хозяйства, в селе Дорогощь — частный дом и ЛЭП.

Предварительно, никто из людей не пострадал.

Ранее в Запорожской области два жителя получили тяжелые ранения в результате атак ВСУ.

 
