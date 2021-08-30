30 августа 2021, 12:22 Фоторепортажи В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган

Ураган «Ида», которому была присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных, в воскресенье, 29 августа, обрушился на южное побережье США — в частности, на штат Луизиана. Как сообщал Национальный центр наблюдения за ураганами, тогда скорость ветра составляла более 241 км/ч. С такой силой ураган бушевал около шести часов. В центре назвали «катастрофическими» последствия урагана для юго-востока штата. Там он вызвал штормовые приливы и наводнения.



Более миллиона жителей Луизианы остались без электричества. Он также обесточил около 50 тыс. жителей соседнего штата Миссисипи. Кроме того, «Ида» заставила крупнейшую в США реку Миссисипи течь в обратную сторону, заявил телеканалу CNN сотрудник геологической службы США.



Значительно пострадал от урагана самый густонаселенный город Луизианы Новый Орлеан. Из-за стихийного бедствия погиб минимум один человек — на него, по предварительной информации упало дерево, позже он скончался. Теперь же сообщается, что ураган ослаб до первой категории и повернул на северо-восток. По информации Fox News, «Ида» обрушилась на штат в 16-ю годовщину мощного урагана «Катрина».

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