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При сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске погибли люди

В результате схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске погибли как минимум три человека. Под завалами было найдено тело мужчины, малолетнего ребенка и женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сотрудники МЧС и волонтеры нашли живыми и здоровыми семью из четырех человек в одном из домиков. Еще два человека выбрались самостоятельно. Кроме того, сообщается, что на месте обнаружена живой молодая девушка.

Сход лавины произошел вечером 8 января по Москве. Снегом накрыло территорию в 300 квадратных метров, на которой находилось несколько домиков. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Статья предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб. Прокуратура начала проверку.

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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс &laquo;Гора Отдельная&raquo; в Норильске, 9 января 2021 года
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Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Спецтехника на месте поисково-спасательных работ после схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Транспортировка туриста, найденного под завалами дома на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в Норильске, 9 января 2021 года
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