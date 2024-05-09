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Ученые назвали причину глобального распространения суперсальмонеллы

NatFood: изменения в свиноводстве вызвали экспансию устойчивой сальмонеллы

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Marijan Murat/Global Look Press

Британские ученые из Уорикского университета установили причину распространения устойчивой к антибиотикам сальмонеллы, также известной как суперсальмонелла. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Food (NatFood).

Salmonella enterica — это тип бактерий, вызывающих миллионы заболеваний ежегодно, которые могут загрязнять продукты питания, воду и предприятия пищевой промышленности. Он может проникнуть в цепочку поставок продуктов питания, причем свинина является основным источником инфекций. Возбудитель способен переходить от свиней к человеку, вызывая тяжелые, опасные для жизни инфекции.

До сих пор влияние интенсивных методов ведения сельского хозяйства и глобальной торговли на распространенность сальмонеллы во всем мире и распространение устойчивости к антибиотикам оставалось неясным.

В ходе работы команда проанализировала ДНК 362 931 штамма бактерий. Ученые связали распространение сальмонеллы с двумя историческими событиями XX века. Первым было развитие интенсивного свиноводства в начале прошлого столетия. Второе произошло из-за чрезмерного использования антибиотиков после 1960-х годов. Европа и США внесли наибольший вклад в международную передачу патогенов.

«Наше исследование показало, что глобальная торговля свининой сыграла ключевую роль в эволюции сальмонеллы, создавая прямую угрозу безопасности пищевых продуктов во всем мире», — отметил профессор Саша Отт, принимавший участие в научной работе.

Ранее ученые нашли уязвимость у устойчивой к антибиотикам сальмонеллы.

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