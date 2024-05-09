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Бузова назвала свой любимый фильм о войне

Певица Бузова заявила, что фильм «Летят журавли» должны показывать в школах

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала в беседе с Life картину Михаила Калатозова «Летят журавли» своим любимым фильмом о войне.

Бузова считает, что эту ленту должны показывать в школах. По словам артистки, «Летят журавли» — это невероятно эмоциональный фильм о людях, в чьи жизни вторглись нацисты. Она отметила, что одной из главных тем картины является чистая любовь между «двумя невероятно красивыми людьми».

«То, с какой чувствительностью гениальный Алексей Баталов и бесподобная Татьяна Самойлова проживают эту историю, не может не тронуть все нотки вашей души. В финале фильма невозможно не расплакаться от боли и досады, которая пронизывает героев», — поделилась певица.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Бузова призналась, что задумывается о политической карьере.

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