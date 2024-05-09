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Представлен обновленный Land Rover Defender

Land Rover Defender получил новый дизель повышенной мощности

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Land Rover

Компания Land Rover обновила внедорожник Defender. Автомобиль, вышедший на рынок в 2019 году, получил новый дизель с индексом D350, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый дизель мощностью 350 л.с. пришел на смену прежнему агрегату мощностью 300 «лошадей». Крутящий момент мотора D350 составляет 700 Нм, что делает внедорожник более динамичным и приспособленным для буксировки тяжелых прицепов.

Оснащение дополнено пакетом Signature Interior Pack, который включает в себя отдельные кресла второго ряда с подогревом и вентиляцией сидений, а также с памятью настроек. Кроме того, кресла Defender снабжены подголовниками новой формы.

Кроме того, Defender 110 выпущен в исполнении Sedona Edition, которое будет доступно на протяжении одного года. Автомобиль в этой версии окрашен в темно-красный цвет, у него 22-дюймовые колесные диски черного цвета.

Ранее стало известно, что Chevrolet снимет с производства седан Malibu.

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