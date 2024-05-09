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Лидер армянской оппозиции дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

Лидер оппозиции в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

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Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку. Об этом он заявил на многотысячном митинге, который проходит на площади Республики в центре Еревана, передает ТАСС.

«Впервые даю его имя. Никол Пашинян! Даю час, чтобы вы ушли в отставку», — сказал архиепископ.

По словам Баграта, он готов в течение часа встретиться с премьером и обсудить условия его отставки.

9 мая несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины» собрались на площади Республики. Они протестуют против решения властей Армении провести одностороннюю делимитацию (установление границ. — «Газета.Ru») границы с Азербайджаном. Рядом с площадью находятся полицейские и спецтехника.

До этого армянские силовики задержали у села Киранц в Тавуше более 30 человек, которые перекрыли участок на границе с Азербайджаном, чтобы не допустить процесса делимитации. Жители Киранца проводят акции протеста с 19 апреля, поскольку согласованная между сторонами граница будет проходить через село и несколько домов перейдет под контроль Азербайджана.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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