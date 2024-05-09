Леонида Ярмольника выписали из больницы

Актера Леонида Ярмольника и его жену Оксану выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Ярмольник и его супруга чувствуют себя значительно лучше.

24 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что актера Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. По данным канала, артисту понадобилась карета скорой помощи из-за гипертонического криза, в то время как его супруга страдает от хронической сердечной недостаточности.

Издание утверждало, что звездная пара пожаловалась на слабость и головную боль, при этом у Оксаны Ярмольник давление поднялось до критических значений. Из-за этого женщине дважды вызывали скорую. У самого актера же несколько дней подряд был кашель и высокое давление. СМИ утверждало, что супруги находятся в больнице.

3 мая Mash сообщил, что у Леонида Ярмольника развились проблемы с желудком, пансинусит и артрит. Как отмечало издание, во время последней компьютерной томографии у Ярмольника нашли воспаление гайморовых пазух.

Ранее Николаю Носкову назначили терапию из-за болей в конечностях.