Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, во время обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева ранен мужчина 2002 года рождения», — написал он.

Кроме того, повреждения при атаке получили многоквартирные дома, фасады, автомобили, газопровод, а также линии электропередачи.

8 мая украинские военные атаковали село Ровенек, расположенное в Белгородской области, при помощи дрона-камикадзе. В момент атаки беспилотник сдетонировал, повредив одно частное домовладение.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали ВС России плюшевым зайцем с 75 г тротила внутри, подвесив его на гелиевом шаре. Внутри игрушки также обнаружили детонатор с гироскопом. Взрывоопасный предмет сбили, поскольку чересчур цветастый внешний вид вызвал подозрение у российских бойцов.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.