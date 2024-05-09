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Моуринью назвал дату своего ухода из футбола

Экс-тренер «Реала» Моуринью заявил, что уйдет из футбола через 10-15 лет

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Global Look Press

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью в интервью A Bola заявил, что уйдет из футбола в промежутке между 2035 и 2040 годом.

По его словам, до этого момента он продолжит успешную работу в спорте.

«Я завершу свою карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годом и буду побеждать до тех пор. И моя история уже написана, так что никто не сможет ее стереть», — заявил португалец.

16 января итальянская «Рома» объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу. С «Манчестером» он побеждал в Лиге Европы.

В 2003 и 2004 году Моуринью признавался тренером года по версии УЕФА.

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